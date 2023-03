Ultime Notizie – Auto | accordo Ue su rete per ricarica elettrica

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 28 marzo 2023)nella notte tra i negoziatori del Parlamento europeo del Consiglio sulla modernizzazione delle norme Ue sulle infrastrutture per i combustibili alternativi. L’intesa mira a diffondere maggiormente le stazioni dio di rifornimento alternative permobili, camion e aerei, per avvicinare l’Europa agli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050. L’informale stabilisce obiettivi nazionali minimi obbligatori per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi e chiede ai Paesi dell’Ue di presentare i loro piani su come raggiungerli. Durante i negoziati, i deputati sono riusciti a garantire che entro il 2026 le colonnine diper lecon una potenza di almeno 400 kilowatt dovranno essere installati ...