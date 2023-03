Ultime Notizie – “Abbiamo armi nucleari, ecco le prove” (Di martedì 28 marzo 2023) La Corea del Nord sostiene da tempo di avere armi nucleari tattiche, ma questa volta si è spinta più avanti, pubblicando sul giornale di Stato le prove fotografiche che ne dimostrerebbero l’effettivo possesso. Pyongyang ha precisato che si tratta di piccole testate nucleari che potrebbero essere montate su missili a corto raggio, in grado di colpire obiettivi in ??Corea del Sud. E’ tuttavia impossibile, secondo la Bbc, verificare se queste testate siano veramente in possesso della Corea del Nord. Almeno “fino a quando non testerà uno di questi dispositivi. Fino ad allora, rimarremo a indovinare. Pyongyang ha passato le Ultime due settimane a simulare attacchi nucleari su Seul”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 marzo 2023) La Corea del Nord sostiene da tempo di averetattiche, ma questa volta si è spinta più avanti, pubblicando sul giornale di Stato lefotografiche che ne dimostrerebbero l’effettivo possesso. Pyongyang ha precisato che si tratta di piccole testateche potrebbero essere montate su missili a corto raggio, in grado di colpire obiettivi in ??Corea del Sud. E’ tuttavia impossibile, secondo la Bbc, verificare se queste testate siano veramente in possesso della Corea del Nord. Almeno “fino a quando non testerà uno di questi dispositivi. Fino ad allora, rimarremo a indovinare. Pyongyang ha passato ledue settimane a simulare attacchisu Seul”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Kiev riceve primi tank da Germania e Regno Unito. DIRETTA - junews24com : Mercato #Juve: si inserisce il Napoli ?? - filancesco : RT @AleTav3r_: Le ultime notizie sulla Juve neanche le commento, non voglio saltare di nuovo. In sostituzione, ecco a voi un piccolo threa… - arch3o19 : RT @AleTav3r_: Le ultime notizie sulla Juve neanche le commento, non voglio saltare di nuovo. In sostituzione, ecco a voi un piccolo threa… - milano_today : RT @lucarinaldi: La moglie, il telefono (non sequestrato) e il piano perfetto: tutti i misteri della fuga di Artem #Uss -

Motori termici, l'Europa conferma lo stop: l'Italia si astiene Come abbiamo visto nelle ultime settimane, la decisione di eliminare le auto con motore termico a partire dal 2035 in tutta Europa non è stata per niente facile. Il voto era stato rimandato a data da destinarsi, e oggi ... Il FTSEMib resiste in positivo Focus sempre sui titoli del settore bancario , dopo la forte volatilità registrata nelle ultime sedute. Monica Defend - Head of Amundi Institute - Vincent Mortier - Group Chief Investment Officer - e ... Pasqua 2023: ecco tutto quello che sicuramente non sai ARTICOLO PRECEDENTE Salerno, la Fondazione Carlo Mendozzi si presenta Ultime notizie Zerottonove Salerno, la Fondazione Carlo Mendozzi si presenta 28 Marzo Zerottonove Castel San Giorgio, vandalismo ... Come abbiamo visto nellesettimane, la decisione di eliminare le auto con motore termico a partire dal 2035 in tutta Europa non è stata per niente facile. Il voto era stato rimandato a data da destinarsi, e oggi ...Focus sempre sui titoli del settore bancario , dopo la forte volatilità registrata nellesedute. Monica Defend - Head of Amundi Institute - Vincent Mortier - Group Chief Investment Officer - e ...ARTICOLO PRECEDENTE Salerno, la Fondazione Carlo Mendozzi si presentaZerottonove Salerno, la Fondazione Carlo Mendozzi si presenta 28 Marzo Zerottonove Castel San Giorgio, vandalismo ... Francia, no della Cassazione all’estradizione dei brigatisti italiani Corriere della Sera Il nuovo Indiana Jones debuttera' a Cannes, Variety Nel film Ford recita per l'ultima volta nella parte dell'avventuriero archeologo accanto a una cast internazionale che include Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen. Il regista e' James Mangold di ... Victor Boniface al Napoli, voci dal Belgio: sarà lui l'erede di Osimhen Bomber nigeriano, di nome Victor e con i capelli biondi. No, non è Osimhen, ma Victor Boniface, uno dei nomi nuovi del calcio europeo, attaccante che si è messo in luce nell'ultima stagione con ... Nel film Ford recita per l'ultima volta nella parte dell'avventuriero archeologo accanto a una cast internazionale che include Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen. Il regista e' James Mangold di ...Bomber nigeriano, di nome Victor e con i capelli biondi. No, non è Osimhen, ma Victor Boniface, uno dei nomi nuovi del calcio europeo, attaccante che si è messo in luce nell'ultima stagione con ...