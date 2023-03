Ufo a Salerno | stavolta ci sono i video

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 marzo 2023) “stati effettuati numerosi riscontri, svariate verifiche e ricerche per venire a capo dell’incredibile avvistamento ufo didel 14 marzo 2023?. E’ quanto dichiara il Centro Ufologico Mediterraneo, (Cufom) che prosegue: “Se nel frattempo non salterà fuori una spiegazione, l’Ufo file sarà classificato come uno dei più grandi avvistamenti Ufo (o Uap, con più moderna terminologia) degli ultimi anni. Il testimone, mercoledì 14 marzo 2023, intorno alle 7 e 10, era intento a fumare una sigaretta fuori al balcone di casa a, zona Pastena. Scrutando il cielo poco nuvoloso, “macchiato” di nuvole bianche, scorgeva degli strani puntini volanti neri che si stagliavano nel cielo in lontananza. Sulle prime credeva trattarsi di gabbiani o poiane, volatili stanziali in quelle zone. Man mano che gli oggetti si avvicinavano constatava ...