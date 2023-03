Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Veleno_Q_B : RT @TrueReportNet: ???????? Il presidente del Consiglio dell'UE, Charles Michel, è arrivato a Chisinau ed è stato accolto dalla presidente mol… - Bera49164308 : RT @TrueReportNet: ???????? Il presidente del Consiglio dell'UE, Charles Michel, è arrivato a Chisinau ed è stato accolto dalla presidente mol… - SantaCinzia : RT @TrueReportNet: ???????? Il presidente del Consiglio dell'UE, Charles Michel, è arrivato a Chisinau ed è stato accolto dalla presidente mol… - MazerRackham_id : RT @TrueReportNet: ???????? Il presidente del Consiglio dell'UE, Charles Michel, è arrivato a Chisinau ed è stato accolto dalla presidente mol… - TrueReportNet : ???????? Il presidente del Consiglio dell'UE, Charles Michel, è arrivato a Chisinau ed è stato accolto dalla president… -

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel incontra in Moldavia il presidente del Parlamento moldavo Igor Grosu. 28 marzo 2023 Nel mezzo conflitto in Ucraina tra le minacce di Vladimir Putin, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha assicurato alla Moldavia il pieno dell'Unione europea per gli sforzi attuati finora sulle riforme. L'obiettivo è che entro la fine dell'anno il ...

Ue, Il presidente Charles Michel in Moldavia - Mondo Agenzia ANSA

Nel mezzo conflitto in Ucraina tra le minacce di Vladimir Putin, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha assicurato alla Moldavia il pieno dell'Unione europea per gli sforzi attuati ...