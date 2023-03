Udinese | rientra l’allarme Bijol dopo l’infortunio in nazionale

(Di martedì 28 marzo 2023) L’tira un sospiro di sollievo: niente di gravepatito dainin Slovenia-San Marino Il difensore dell’, Jaka, è uscito alla mezzora della partita tra Slovenia e San Marino in seguito ad un infortunio. Come riportato però dal Messaggero Veneto, i friulani tirano un sospiro di sollievo: le analisi fatte dallo staff dellaslovena infatti confermano che l’entità delè minima e quindi il difensore sarà a disposizione di Sottil per i prossimi impegni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

News Udinese – Rientra l'allarme Jaka Bijol / Contro il Bologna ci sarà Mondo Udinese

Segnali positivi in casa Udinese dopo l’allenamento di oggi dato che il tecnico ... Lovric e Pafundi, i primi ‘nazionali’ rientrati a Udine. Il fatto che il difensore sloveno abbia svolto il consueto ...Con il rientro di Bijol si placano momentaneamente i problemi. Va sempre ricordato che non ci saranno dei calciatori importanti come Nehuen Perez e Rodrigo Becao, di conseguenza l'emergenza in difesa ...