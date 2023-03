Udinese | Ehizibue | «Voglio giocare per la Nigeria»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 marzo 2023) Le parole di Kingsley, terzino dell’, sul sogno di indossare la maglia della nazionalena Kingsley, terzino dell’, ha parlato del sogno nazionale. PAROLE – «In periodi come questo, quando vedo che tutti sono via con le rispettive Nazionali, penso ‘Cavolo, devo fare qualcosa per cambiare la situazione!’. Nonrestare qui ad allenarmi con solo altre 10 persone. Anche solo per questo motivo, non vedo l’ora di essere convocato! Davvero, sarebbe un sogno che diventa realtà. Guardavo laai Mondiali e indossare quella maglia era il sogno di tutti i bambini». L'articolo proviene da Calcio News 24.