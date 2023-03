Ucraina | vice premier russo | ‘esportazioni petrolio in India aumentate di 22 volte’

(Di martedì 28 marzo 2023) Mosca, 28 mar. (Adnkronos) – Nonostante le sanzioni per la guerra in, nel 2022, la Russia ha aumentato significativamente le esportazioni diverso l’e verso la Cina. Lo ha detto ilprimo ministro della Federazione Russa Alexander Novak durante il suo discorso alla riunione finale del collegio del Ministero dell’Energia della Federazione Russa. “La maggior parte delle nostre risorse energetiche è stata reindirizzata verso altri mercati, verso i mercati dei paesi amici – ha sottolineato il– Se prendiamo le forniture diin, sonodi 22 volte l’anno scorso. Le forniture alla Repubblica popolare cinese e ad altri mercati sonoe anche questo è il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyatOSCE : RT @ItalyMFA: Cordiale incontro del Vice Ministro @edmondocirielli con l'Ambasciatore di Ucraina, @melnyk_yaroslav. Ribadito il pieno soste… - marcomcs9 : RT @ItalyMFA: Cordiale incontro del Vice Ministro @edmondocirielli con l'Ambasciatore di Ucraina, @melnyk_yaroslav. Ribadito il pieno soste… - UKRinIT : RT @ItalyMFA: Cordiale incontro del Vice Ministro @edmondocirielli con l'Ambasciatore di Ucraina, @melnyk_yaroslav. Ribadito il pieno soste… - ItalyMFA : Cordiale incontro del Vice Ministro @edmondocirielli con l'Ambasciatore di Ucraina, @melnyk_yaroslav. Ribadito il p… - nichtweggucker : RT @Gianl1974: Zelensky potrebbe presto tornare a Varsavia Il vice ministro degli Esteri polacco Pavel Yablonsky ha dichiarato che Volody… -

... Ignazio La Russa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ilPresidente ... che ha assunto maggiore centralità in funzione dell'aggressione russa all'- alla presenza ...Emanuele Orsini,presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco "L'aumento dei ...del mercato energetico si sono infatti presto affiancati il drammatico conflitto inche ...... adesso all'Eliseo devono affrontare le ripercussioni della guerra ine le proteste per la ... Dopo il ruolo in Rotschild, Emmanuel Macron è statosegretario generale all'Eliseo e fedele ...

Ucraina: vice premier russo, 'esportazioni petrolio in India ... Il Tirreno

Mosca, 28 mar. (Adnkronos) – Nonostante le sanzioni per la guerra in Ucraina, nel 2022, la Russia ha aumentato significativamente le esportazioni di petrolio verso l’India e verso la Cina. Lo ha detto ...A dichiararlo è Vadym Skibitskyi, vice capo dell'intelligence militare ucraina. Secondo Skibitskyi, quasi 90 aerei da combattimento e 60 elicotteri d'attacco sono attualmente di stanza nella Crimea, ...