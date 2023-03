Ucraina, Usa: “Sì a tribunale speciale per crimini aggressione Russia” (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Anche gli Stati Uniti sostengono la creazione di un tribunale speciale per perseguire il crimine di aggressione dell’Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del dipartimento di Stato. “Crediamo questo tribunale speciale dovrebbe essere radicato nel sistema giudiziario interno dell’Ucraina – ha detto – e questo fornirebbe il percorso più chiaro per la creazione del nuovo tribunale e aumenterebbe le possibilità di chiamare a rispondere i responsabili”. La dichiarazione del portavoce arriva dopo che l’ambasciatrice plenipotenziaria Usa per la giustizia penale globale, Beth Van Schaak, anche in un discorso pronunciato la notte scorsa ha annunciato che “gli Stati Uniti sostengono lo sviluppo di un tribunale ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Anche gli Stati Uniti sostengono la creazione di unper perseguire il crimine didell’. Lo ha dichiarato il portavoce del dipartimento di Stato. “Crediamo questodovrebbe essere radicato nel sistema giudiziario interno dell’– ha detto – e questo fornirebbe il percorso più chiaro per la creazione del nuovoe aumenterebbe le possibilità di chiamare a rispondere i responsabili”. La dichiarazione del portavoce arriva dopo che l’ambasciatrice plenipotenziaria Usa per la giustizia penale globale, Beth Van Schaak, anche in un discorso pronunciato la notte scorsa ha annunciato che “gli Stati Uniti sostengono lo sviluppo di un...

