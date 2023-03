Ucraina, Russia: "Germania parte attiva in conflitto" (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) - La Germania sta partecipando ''attivamente alla fornitura di armi all'Ucraina'' e la decisione di Berlino di aumentare l'assistenza a Kiev non è di buon auspicio, dato che ''aumenta direttamente il coinvolgimento tedesco nel conflitto''. Ad affermarlo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov commentando l'articolo dello Spiegel nel quale si annunciava l'intenzione del ministero delle Finanze tedesco di chiedere al Bundestag un aumento da 2,2 a 5,4 miliardi di euro del fondo di bilancio per finanziare gli aiuti a Kiev. "In generale, queste relazioni lasciano molto a desiderare'' e ''tali azioni e decisioni non sono di buon auspicio", ha detto Peskov ai giornalisti. "La Germania partecipa attivamente all'armamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) - Lastacipando ''mente alla fornitura di armi all''' e la decisione di Berlino di aumentare l'assistenza a Kiev non è di buon auspicio, dato che ''aumenta direttamente il coinvolgimento tedesco nel''. Ad affermarlo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov commentando l'articolo dello Spiegel nel quale si annunciava l'intenzione del ministero delle Finanze tedesco di chiedere al Bundestag un aumento da 2,2 a 5,4 miliardi di euro del fondo di bilancio per finanziare gli aiuti a Kiev. "In generale, queste relazioni lasciano molto a desiderare'' e ''tali azioni e decisioni non sono di buon auspicio", ha detto Peskov ai giornalisti. "Lacipamente all'armamento ...

