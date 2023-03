Ucraina - Russia, attacco con droni su Kiev. Mosca: "Testati missili Moskit in Mar Giappone" (Di martedì 28 marzo 2023) Numerose esplosioni sono state registrate nella notte a Kiev in Ucraina dopo un attacco della Russia condotto con droni. Lo ha reso noto il sindaco della capitale, Vitaliy Klitschko, secondo cui un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Numerose esplosioni sono state registrate nella notte aindopo undellacondotto con. Lo ha reso noto il sindaco della capitale, Vitaliy Klitschko, secondo cui un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : La Russia continua a mandare ferraglia (in questo caso T-62 modernizzati) verso il fronte in Ucraina. Putin può dir… - putino : Mentre l’offensiva russa in Ucraina arranca, alla TV di Stato russa ieri sera Solovyov ha chiesto le dimissioni del… - MarcoFattorini : «Alcuni politici usano il termine “conflitto”, questa non è una lite tra due parti ma un’aggressione. Noi ucraini d… - Piera67788119 : RT @pietrogranero: Ex leader dei socialdemocratici tedeschi controcorrente: il conflitto in Ucraina colpa della megalomania Usa, Russia agi… - IacobellisT : Quando gli USA presero in ostaggio l'Ucraina per usarla come campo di battaglia contro la Russia.' -