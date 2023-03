Ucraina | Mosca aumenterà produzione munizioni di 7-8 volte entro fine anno

(Di martedì 28 marzo 2023), 28 mar. (Adnkronos) - Il ministero della Difesa russo ha annunciato chela suadida "sette a ottoladell'. L'annuncio è stato dato durante il tour del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu nelle fabbriche produttrici di armi negli oblast russi di Chelyabinsk e Kirov. Il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato in un'intervista del 25 marzo alla televisione di stato russa che la Russia avrebbe presto prodotto "tre" piùdi quelle che l'Occidente sta attualmente fornendo all'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Ucraina, la diretta – Mosca testa missili antinave nel mar del Giappone. Cremlino: “La Germania ha un ruolo attivo… - Avvenire_Nei : #Mosca. 13enne russa fa un disegno pro #Ucraina: carcere al padre, lei all'orfanotrofio - Agenzia_Ansa : La Cina ha venduto alla Russia droni e componenti per oltre 12 milioni di dollari dall'inizio dell'invasione dell'U… - MassZito : RT @lettera_mosca: UCRAINA - A Ivano-Frankivsk è stata sequestrata l'unica chiesa della Chiesa ortodossa ucraina-Patriarcato di Mosca della… - etventadv : RT @lettera_mosca: UCRAINA - A Ivano-Frankivsk è stata sequestrata l'unica chiesa della Chiesa ortodossa ucraina-Patriarcato di Mosca della… -

approfondimento GuerraRussia. Usa: stop scambio dati consu nucleare FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Crimini di guerra, crimini contro l'umanità e ...La sede del tribunale dovrebbe essere in un altro Paese europeo, almeno all'inizio, per "rafforzare l'orientamento europeo desiderato dall'". DATI ASU FORZE NUCLEARI - In risposta ...... "possiede armi avanzate e uniche in grado di distruggere qualsiasi nemico, compresi gli Stati Uniti". La guerra in, cosa c'è da sapere Viaggio nella prigionedove sono ...

Guerra Ucraina, diretta. Drone di Kiev cade a 70km da Mosca, aveva la scritta gloria all'Ucraina ilmessaggero.it

Mosca, 28 mar. (Adnkronos ... presto prodotto “tre volte” più munizioni di quelle che l’Occidente sta attualmente fornendo all’Ucraina.La sede del tribunale dovrebbe essere in un altro Paese europeo, almeno all’inizio, per “rafforzare l’orientamento europeo desiderato dall’Ucraina”. DATI A MOSCA SU FORZE NUCLEARI – In risposta alla ...