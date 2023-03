Ucraina, la Francia raddoppia la fornitura dei proiettili per gli obici di Kiev (Di martedì 28 marzo 2023) Guerra in Ucraina , Parigi resta al fianco di Kiev, almeno fino a quando Putin non si siederà ad un tavolo per discutere della pace. La Francia raddoppierà la sua fornitura di proiettili da 155 mm all'... Leggi su globalist (Di martedì 28 marzo 2023) Guerra in, Parigi resta al fianco di, almeno fino a quando Putin non si siederà ad un tavolo per discutere della pace. Laraddoppierà la suadida 155 mm all'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : Italia, Francia, Stati Uniti. Per diversi motivi di stanno creando i presupposti per un cambio di atteggiamento nei… - putino : Leggo che qualcuno afferma che l’ambasciatore polacco in Francia afferma che la Polonia è pronta ad intervenire a f… - sciltian : Le piazze d'Israele manifestano contro la rif della giustizia del governo di destra (non c'entra un cazzo la guerra… - machyaer : RT @luca197745: In Francia protestano anche contro la nato e la guerra in Ucraina e contro Biden, in Germania 15 gg fa una manifestazione c… - IMoresi : RT @World24New: #Francia, '#Biden, non vogliamo la tua guerra in #Ucraina ' 'Usciamo dalla #Nato' Caro #Macron, il fatto che tu sia sta… -