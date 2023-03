Ucraina, la diretta – Mosca: “Testati missili antinave nel mar del Giappone”. Kiev: “Mosca ha rapito oltre 4mila orfani” (Di martedì 28 marzo 2023) La Difesa russa ha affermato che due imbarcazioni hanno lanciato un attacco missilistico simulato contro una finta nave da guerra nemica a circa cento chilometri di distanza. L’obiettivo, ha sottolineato, è stato colpito con successo da due missili da crociera Moskit. Esplosioni e incendi si sono verificati nella serata del 27 marzo a Kiev, causati da un attacco di droni russi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) La Difesa russa ha affermato che due imbarcazioni hanno lanciato un attaccostico simulato contro una finta nave da guerra nemica a circa cento chilometri di distanza. L’obiettivo, ha sottolineato, è stato colpito con successo da dueda crociera Moskit. Esplosioni e incendi si sono verificati nella serata del 27 marzo a, causati da un attacco di droni russi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

