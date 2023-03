Ucraina, la diretta – Agenzia atomica: “Aumentano i combattimenti vicino alla centrale di Zaporizhzhia”. Mosca abbatte un razzo americano (Di martedì 28 marzo 2023) La Difesa russa ha affermato di avere abbattuto razzo Glsdb: una prova che le munizioni degli Usa, che l’Ucraina considera cruciali per la sua imminente controffensiva, sono state consegnate. Mosca attacca Berlino e la sua consegna dei Leopard a Kiev. Cremlino: “La Germania ha un ruolo attivo nel conflitto” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) La Difesa russa ha affermato di avere abbattutoGlsdb: una prova che le munizioni degli Usa, che l’considera cruciali per la sua imminente controffensiva, sono state consegnate.attacca Berlino e la sua consegna dei Leopard a Kiev. Cremlino: “La Germania ha un ruolo attivo nel conflitto” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : Gli 11 #Azzurrini ?? scelti da Paolo Nicolato per #Italia ???? ?? #Ucraina ???? ?? In diretta streaming dalle 19.30 su… - Azzurri : #Under21 ???? #Italia ?? #Ucraina ???? ?? Oggi, ore 20.00 ??? #ReggioCalabria ?? Amichevole ?? In diretta streaming su ????… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Kiev riceve primi tank da Germania e Regno Unito. DIRETTA - ReggioViva : RT @ItaliaViva: In diretta dalla #Camera, la dichiarazione di voto di @bobogiac sulla conversione in legge del DL recante disposizioni urge… - ItaliaViva : In diretta dalla #Camera, la dichiarazione di voto di @bobogiac sulla conversione in legge del DL recante disposizi… -