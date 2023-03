Ucraina, Kiev si lamenta dei Mig - 29: "Non abbastanza moderni" (Di martedì 28 marzo 2023) Kiev, 28 mar. - "I Mig - 29? Non abbastanza moderni". Il portavoce dell'aeronautica Ucraina, Yuri Ignat, si lamentato degli aerei militari, forniti da alcuni Paesi europei. Nonostante siano stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023), 28 mar. - "I Mig - 29? Non". Il portavoce dell'aeronautica, Yuri Ignat, sito degli aerei militari, forniti da alcuni Paesi europei. Nonostante siano stati ...

