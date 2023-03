Ucraina | Iezzi Lega | ' parliamo più di pace e meno di armi' **

(Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Credo che la fuga di tante famiglie, di tanti bambini dall'inferno della guerra e del conflitto, la loro sofferenza, questa incredibile tragedia, ci facciano capire anche l'importanza di pronunciare un po' più spesso la parolarispetto alla parola. Abbiamo un obbligo morale, porre fine al conflitto e non alimentare una pericolosa escalation". Lo ha affermato Igor, capogruppo dellain commissione Affari costituzionali della Camera, nella dichiarazione di voto sul decreto legge che contiene disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.

