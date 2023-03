Ucraina: Francia raddoppia fornitura munizioni da 155 mm, saranno 2.000 al mese (Di martedì 28 marzo 2023) Parigi, 28 mar. (Adnkronos) - La Francia raddoppierà la sua fornitura di proiettili da 155 mm all'Ucraina, portandola a 2.000 al mese. Lo ha dichiarato a Le Figaro il ministro delle forze armate francese Sebastien Lecornu. L'esercito ucraino utilizza proiettili da 155 mm negli obici semoventi francesi Caesar e negli obici tedeschi Panzerhaubitze 2000. Lecornu ha anche affermato, citato dal canale televisivo francese BFM Business, che la Francia "molto presto" consegnerà i sistemi di difesa aerea SAMP/T che si era impegnata a inviare all'Ucraina in uno sforzo congiunto con l'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Parigi, 28 mar. (Adnkronos) - Laraddoppierà la suadi proiettili da 155 mm all', portandola a 2.000 al. Lo ha dichiarato a Le Figaro il ministro delle forze armate francese Sebastien Lecornu. L'esercito ucraino utilizza proiettili da 155 mm negli obici semoventi francesi Caesar e negli obici tedeschi Panzerhaubitze 2000. Lecornu ha anche affermato, citato dal canale televisivo francese BFM Business, che la"molto presto" consegnerà i sistemi di difesa aerea SAMP/T che si era impegnata a inviare all'in uno sforzo congiunto con l'Italia.

