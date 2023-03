Uccise a martellate il padre della sua ex, la difesa punta sulla ludopatia per evitare l’ergastolo (Di martedì 28 marzo 2023) Bergamo. Il nodo è quello della dipendenza dal gioco d’azzardo. La difesa di Hamedi El Makkaoui, per gli amici “Luca”, punta su questo particolare per cercare di evitare l’ergastolo al 24enne di origini marocchine, reo confesso dell’omicidio dell’imprenditore Anselmo Campa, ucciso con 24 martellate lo scorso 19 aprile a Grumello del Monte. Lunedì (27 marzo) la prima udienza del processo di fronte alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Giovanni Petillo. Il pubblico ministero Maria Esposito contesta al giovane l’aggravante dei futili e abbietti motivi perchè all’origine dell’omicidio ci sarebbe la richiesta di circa seimila euro legata a una Renault Clio. Un particolare che potrebbe significare ergastolo per l’assassino. Roberto Ranieli e Giorgio Conti, difensori dell’omicida, hanno ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 marzo 2023) Bergamo. Il nodo è quellodipendenza dal gioco d’azzardo. Ladi Hamedi El Makkaoui, per gli amici “Luca”,su questo particolare per cercare dial 24enne di origini marocchine, reo confesso dell’omicidio dell’imprenditore Anselmo Campa, ucciso con 24lo scorso 19 aprile a Grumello del Monte. Lunedì (27 marzo) la prima udienza del processo di fronte alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Giovanni Petillo. Il pubblico ministero Maria Esposito contesta al giovane l’aggravante dei futili e abbietti motivi perchè all’origine dell’omicidio ci sarebbe la richiesta di circa seimila euro legata a una Renault Clio. Un particolare che potrebbe significare ergastolo per l’assassino. Roberto Ranieli e Giorgio Conti, difensori dell’omicida, hanno ...

