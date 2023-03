Tutti su Retegui: Lazio ed Inter in azione (Di martedì 28 marzo 2023) Retegui all'asta. Succede così sul mercato. Effetto dei due gol all'esordio con l'Italia. Sbucato dal nulla, Mateo si è preso la scena e il mercato. Lotito sbuffa . Il ct Mancini, vestendolo d'azzurro,... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 marzo 2023)all'asta. Succede così sul mercato. Effetto dei due gol all'esordio con l'Italia. Sbucato dal nulla, Mateo si è preso la scena e il mercato. Lotito sbuffa . Il ct Mancini, vestendolo d'azzurro,...

