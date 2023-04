Tutti pazzi per la tahina, cos'è e come si cucina (Di martedì 28 marzo 2023) AGI - Pasta a base di semi di sesamo tostati e macinati, originaria del Medio Oriente, ha una consistenza liscia e cremosa, simile al burro di arachidi, ed è usata in cucina nell'ambito di una “varietà di piatti dolci e salati o in ricette come l'hummus, il baba ganoush, salse e condimenti”. Ad avviso del Gambero Rosso, la tahina “è un alimento nutriente che possiede varie sostanze benefiche per la salute: ricca di grassi buoni, proteine, vitamine e minerali, come il calcio, il ferro, il magnesio e il rame, è un'ottima aggiunta a una dieta equilibrata”. Se poi si va nello specifico, essa è fonte di fibre, ricca di “calcio, ferro, magnesio e fosforo, che svolgono un ruolo fondamentale nella salute delle ossa, dei muscoli e del sistema nervoso” e contiene rame, “minerale essenziale per l'assorbimento del ferro, per ... Leggi su agi (Di martedì 28 marzo 2023) AGI - Pasta a base di semi di sesamo tostati e macinati, originaria del Medio Oriente, ha una consistenza liscia e cremosa, simile al burro di arachidi, ed è usata innell'ambito di una “varietà di piatti dolci e salati o in ricettel'hummus, il baba ganoush, salse e condimenti”. Ad avviso del Gambero Rosso, la“è un alimento nutriente che possiede varie sostanze benefiche per la salute: ricca di grassi buoni, proteine, vitamine e minerali,il calcio, il ferro, il magnesio e il rame, è un'ottima aggiunta a una dieta equilibrata”. Se poi si va nello specifico, essa è fonte di fibre, ricca di “calcio, ferro, magnesio e fosforo, che svolgono un ruolo fondamentale nella salute delle ossa, dei muscoli e del sistema nervoso” e contiene rame, “minerale essenziale per l'assorbimento del ferro, per ...

