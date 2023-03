Tutti i ritardi dell’Italia sul Pnrr: i 19 miliardi di investimenti a rischio e le accuse a Draghi (Di martedì 28 marzo 2023) Un mese per fornire chiarimenti. Poi il tempo sarà finito. Così come i rimpalli di responsabilità. Intanto il dato di fatto è che l’Unione Europea ha acceso un faro su tre diverse misure che l’Italia doveva conseguire per ottenere i 19 miliardi della terza tranche del Pnrr. Il governo chiede a Bruxelles di spostare alcune spese dal 2026 al 2029. Ma fra l’Italia e la Commissione Europea c’è uno scontro su investimenti già deliberati e riforme da completare. Tanto che, riporta La Stampa, un esponente dell’esecutivo riporta una previsione piuttosto fosca: «I ritardi del Piano nazionale delle riforme sono incolmabili. E non dipendono nemmeno dall’incapacità dei governi. È il sistema a non essere in grado di assorbire quel volume di investimenti». «L’Italia non ce la fa» L’anonimo prosegue così: «Se ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Un mese per fornire chiarimenti. Poi il tempo sarà finito. Così come i rimpalli di responsabilità. Intanto il dato di fatto è che l’Unione Europea ha acceso un faro su tre diverse misure che l’Italia doveva conseguire per ottenere i 19della terza tranche del. Il governo chiede a Bruxelles di spostare alcune spese dal 2026 al 2029. Ma fra l’Italia e la Commissione Europea c’è uno scontro sugià deliberati e riforme da completare. Tanto che, riporta La Stampa, un esponente dell’esecutivo riporta una previsione piuttosto fosca: «Idel Piano nazionale delle riforme sono incolmabili. E non dipendono nemmeno dall’incapacità dei governi. È il sistema a non essere in grado di assorbire quel volume di». «L’Italia non ce la fa» L’anonimo prosegue così: «Se ...

