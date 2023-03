Tutti i dubbi sugli e-fuel: «Servono solo a chi guida una Porsche, non sono sostenibili e il pieno costa 200 euro» – Il rapporto (Di martedì 28 marzo 2023) I carburanti sintetici potrebbero non essere particolarmente convenienti: né dal punto di vista ambientale né da quello delle tasche degli automobilisti. A rivelarlo è un rapporto di Transport & Environment (T&E), la maggiore associazione europea di Ong che operano nel settore dei trasporti sostenibili, secondo il quale un pieno di e-fuel, in Germania potrebbe costare oltre 200 euro, rispetto ai circa 140 attuali. Si tratta di un prezzo al litro di 2,80 euro. Una maggiorazione del 50% rispetto alle tariffe applicate in questo periodo ai carburanti tradizionali, che in un anno potrebbe pesare fino a 2,300 euro in più sulle tasche di chi guida. Gli e-fuel, poi, potrebbero anche non essere ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) I carburanti sintetici potrebbero non essere particolarmente convenienti: né dal punto di vista ambientale né da quello delle tasche degli automobilisti. A rivelarlo è undi Transport & Environment (T&E), la maggiore associazionepea di Ong che operano nel settore dei trasporti, secondo il quale undi e-, in Germania potrebbere oltre 200, rispetto ai circa 140 attuali. Si tratta di un prezzo al litro di 2,80. Una maggiorazione del 50% rispetto alle tariffe applicate in questo periodo ai carburanti tradizionali, che in un anno potrebbe pesare fino a 2,300in più sulle tasche di chi. Gli e-, poi, potrebbero anche non essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chriviaZ : @Giancky26 Avevate dubbi? Tutte le inchieste sono una farsa, semplicemente perché sono tutti parte del gioco, nessu… - Cristin97215062 : RT @nemo652: #SenzazioniPoetiche #VentagliDiParole Che tramonti anche questo giorno, tra tristezze e tutti i dubbi, che tramontino pure i… - SugarShara : RT @HolaBebeeeeee: DANIELE DAL MORO (non ti taggo perché me fo mia la cringe), questo video è la risposta a TUTTI i tuoi dubbi. #oriele #i… - auriluna4 : RT @Anna38845108: #donnalisi mentre il RATTO nn sa più cosa inventarsi e manda foto a destra e manca per far sapere a tutti che Edo indossa… - ErsiliaIngenito : @Manuel02551 Se prima avevo i dubbi chi era più PENOSA tra Nikita e la sua best friend Antonella. Dopo quello che h… -