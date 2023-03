Tutti contro il Cio per il reintegro degli atleti russi (senza bandiera). Mosca: «Inaccettabile». Berlino: «Uno schiaffo all’Ucraina» (Di martedì 28 marzo 2023) Tra i due litiganti, nessuno gode. Le nuove raccomandazioni diramate dal Cio sulla partecipazione di atleti russi e bielorussi nelle competizioni sportive internazionali sembrano scontentare tanto la russia quanto gli l’Ucraina e i suoi alleati. Per lo meno stando alle prime reazioni alla linea di condotta per le federazioni sportive di tutto il mondo dettata oggi dal Comitato olimpico internazionale. Il board riunito a Losanna ha infatti aperto la porta a un progressivo rientro di atleti russi e bielorussi nelle competizioni internazionali, ma solo in qualità di “atleti individuali neutrali”: non dunque all’interno delle loro squadre nazionali, e rigorosamente senza relativi inni, bandiere o altri simboli. Apriti cielo: ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Tra i due litiganti, nessuno gode. Le nuove raccomandazioni diramate dal Cio sulla partecipazione die bielonelle competizioni sportive internazionali sembrano scontentare tanto laa quanto gli l’Ucraina e i suoi alleati. Per lo meno stando alle prime reazioni alla linea di condotta per le federazioni sportive di tutto il mondo dettata oggi dal Comitato olimpico internazionale. Il board riunito a Losanna ha infatti aperto la porta a un progressivo rientro die bielonelle competizioni internazionali, ma solo in qualità di “individuali neutrali”: non dunque all’interno delle loro squadre nazionali, e rigorosamenterelativi inni, bandiere o altri simboli. Apriti cielo: ...

