Turone | «Ancora ripenso a quel gol annullato Era l’epoca in cui alzavi la bandierina per fare un favore…»

A distanza di 42 anni, il gol annullato a Maurizio Ramon Turone contro la Juventus per fuorigioco continua a far discutere. Un'azione mai dimenticata, soprattutto dal protagonista, oggi intervistato da Il Secolo XIX. Era il 10 maggio 1981, al Comunale di Torino si giocava Juventus-Roma. Al 72 minuto, sul punteggio fermo sullo 0-0, Turone, che giocava con la Roma, segnò un gol di testa. L'arbitro Paolo Bergamo convalidò la rete, ma il guardalinee Sancini alzò la bandierina per decretare il fuorigioco e il gol fu annullato. Il punteggio restò sullo 0-0 e lo scudetto andò alla Juventus. Turone se lo ricorda Ancora. «E come si fa a non parlarne più? Non dico ogni giorno, ma molto spesso incontro persone che mi fanno la battuta, che ricordano quell'azione.

