Turchia: opposizione presenta ricorso contro candidatura di Erdogan a presidenziali (Di martedì 28 marzo 2023) Ankara, 28 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - I principali partiti dell'opposizione turca hanno presentato ricorso al Consiglio elettorale supremo della Turchia (Ysk) dopo l'approvazione della candidatura dell'attuale presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, alle elezioni presidenziali previste per il 14 maggio e nonostante le critiche dell'opposizione. Il partito nazionalista turco IYI, il Buon Partito e il Partito per la Democrazia e il Progresso, insieme al Partito della Madrepatria hanno fatto appello affinché Erdogan si fermi ai due mandati, come stabilito nella costituzione del 2007. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Ankara, 28 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - I principali partiti dell'turca hannotoal Consiglio elettorale supremo della(Ysk) dopo l'approvazione delladell'attuale presidente turco, Recep Tayyip, alle elezionipreviste per il 14 maggio e nonostante le critiche dell'. Il partito nazionalista turco IYI, il Buon Partito e il Partito per la Democrazia e il Progresso, insieme al Partito della Madrepatria hanno fatto appello affinchési fermi ai due mandati, come stabilito nella costituzione del 2007.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : ULTIM'ORA. È ufficiale: l'#HDP, di sinistra radicale e filocurda, non nominerà alcun candidato alle presidenziali e… - MarianoGiustino : La coalizione di opposizione in #Turchia è la più vasta della storia turca. Ora gode anche dell'appoggio esterno de… - putino : #Turchia ????: l'HDP e i partiti filo-curdi turchi hanno deciso di non nominare un candidato alle presidenziali. Ci… - SantaCinzia : RT @LadyAfro17: 28 marzo 2023, Turchia ELEZIONI IN TURCHIA: L'OPPOSIZIONE CHIEDE IL RITIRO DELLA CANDIDATURA DI ERDOGAN PER INCOSTITUZION… - Bera49164308 : RT @LadyAfro17: 28 marzo 2023, Turchia ELEZIONI IN TURCHIA: L'OPPOSIZIONE CHIEDE IL RITIRO DELLA CANDIDATURA DI ERDOGAN PER INCOSTITUZION… -