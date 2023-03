Turchia-Croazia stasera in tv | orario | canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 28 marzo 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per il secondo turno diagli. Un primo turno in cui nessuna delle due compagini ha incantato: i turchi hanno vinto di misura in Armenia, in una partita certamente molto sentita e pesante anche a livello mentale. I croati non sono andati oltre l’1-1 contro il Galles. Importanti punti in palio questa sera alla Timsah Arena di Bursa. La sfida è in programma oggi, martdì 28 marzo alle 20:45.su Sky Sport Football tramiteGol e insu NOW e Sky Go. SportFace.