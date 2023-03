Turchia-Croazia, infortunio muscolare per Calhanoglu: tegola per l’Inter (Di martedì 28 marzo 2023) tegola in casa Inter per l’infortunio di Hakan Calhanoglu in nazionale. Durante il primo tempo di Turchia-Croazia, il centrocampista nerazzurro è stato sostituito dopo appena 38? per via di un problema di tipo muscolare, di cui però va valutata l’entità. Il ct turco ha preferito sostituire subito il giocatore, che dunque verrà visitato in un primo momento in patria, poi anche dai medici del club milanese, che spera di non perderlo per Coppa Italia e Champions. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023)in casa Inter per l’di Hakanin nazionale. Durante il primo tempo di, il centrocampista nerazzurro è stato sostituito dopo appena 38? per via di un problema di tipo, di cui però va valutata l’entità. Il ct turco ha preferito sostituire subito il giocatore, che dunque verrà visitato in un primo momento in patria, poi anche dai medici del club milanese, che spera di non perderlo per Coppa Italia e Champions. SportFace.

