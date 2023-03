Tunisia, il ministro degli Esteri Tajani: “No a Mare Nostrum Europea”. E difende Saied dalle accuse di violazione dei diritti umani (Di martedì 28 marzo 2023) Archiviata, almeno per il momento, il ruolo della milizia Wagner dietro l’aumento delle partenze dalla Tunisia, il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, che nel pomeriggio di martedì 28 marzo avrà un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Blinken, lasciando la riunione dei deputati di Forza Italia a Montecitorio, afferma che la priorità è ferMare le partenze e per farlo “stiamo lavorando affinché il Fondo Monetario Internazionale e l’Unione Europea finanzino come previsto la Tunisia”. “Se giustamente si chiedono delle riforme – spiega – si può trovare la formula del finanziamento per trances, cominciando con 300 milioni, poi verificare se ci sono le riforme e poi andare avanti. Questo proporrò a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Archiviata, almeno per il momento, il ruolo della milizia Wagner dietro l’aumento delle partenze dalla, ile vicepresidente del Consiglio, Antonio, che nel pomeriggio di martedì 28 marzo avrà un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Blinken, lasciando la riunione dei deputati di Forza Italia a Montecitorio, afferma che la priorità è ferle partenze e per farlo “stiamo lavorando affinché il Fondo Monetario Internazionale e l’Unionefinanzino come previsto la”. “Se giustamente si chiedono delle riforme – spiega – si può trovare la formula del finanziamento per trances, cominciando con 300 milioni, poi verificare se ci sono le riforme e poi andare avanti. Questo proporrò a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Crisi migratoria, il ministro #Piantedosi: 'Nonostante i numeri siano molto alti, quasi da record, se non ci fosse… - Brizioful : RT @ultimora_pol: Crisi migratoria, il ministro #Piantedosi: 'Nonostante i numeri siano molto alti, quasi da record, se non ci fosse stata… - renao1954 : @Montecitorio Un elogio va fatto al Onorevole Carlo Gentiloni ieri in visita in Tunisia per il suo impegno si vede… - MonicaMofanta : RT @ultimora_pol: Crisi migratoria, il ministro #Piantedosi: 'Nonostante i numeri siano molto alti, quasi da record, se non ci fosse stata… - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: Crisi migratoria, il ministro #Piantedosi: 'Nonostante i numeri siano molto alti, quasi da record, se non ci fosse stata… -