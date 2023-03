TS – Torino, per Schuurs la convocazione con la nazionale è vicina (Di martedì 28 marzo 2023) 2023-03-28 19:21:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Torino – Nella prima partita di qualificazione alla fase finale dell’Europeo l’Olanda di Koeman ha incassato quattro gol in Francia. Quattro schiaffi e difesa disastrosa. E per questo il ct della formazione orange sta già pensando a Schuurs: il difensore granata quest’anno è stato seguito con grande attenzione dagli osservatori di Koeman e le relazioni sono state tutte positive. Quindi il difensore centrale verrà inserito nel gruppo che a giugno parteciperà alla fase finale (con l’Olanda ci sono Croazia, Italia e Spagna) che si terrà proprio in Olanda. Schuurs, se la sua nazionale batterà la Croazia, in finale potrebbe incontrare proprio gli azzurri e magari se la vedrà contro il suo compagno Ricci, in odore di chiamata da ... Leggi su justcalcio (Di martedì 28 marzo 2023) 2023-03-28 19:21:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport:– Nella prima partita di qualificazione alla fase finale dell’Europeo l’Olanda di Koeman ha incassato quattro gol in Francia. Quattro schiaffi e difesa disastrosa. E per questo il ct della formazione orange sta già pensando a: il difensore granata quest’anno è stato seguito con grande attenzione dagli osservatori di Koeman e le relazioni sono state tutte positive. Quindi il difensore centrale verrà inserito nel gruppo che a giugno parteciperà alla fase finale (con l’Olanda ci sono Croazia, Italia e Spagna) che si terrà proprio in Olanda., se la suabatterà la Croazia, in finale potrebbe incontrare proprio gli azzurri e magari se la vedrà contro il suo compagno Ricci, in odore di chiamata da ...

