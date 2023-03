(Di martedì 28 marzo 2023) Non va in galera ma continua ad inquinare il dibattito politico con le sue sparate. L'ex presidente Donaldin una nuova intervista con il conduttore di Fox News, Sean Hannity , ha dichiarato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacques_jj6592 : RT @globalistIT: - Maurizio101112 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Il conduttore di Fox ha chiesto ase immaginava un accordo negoziato e l'ex presidente ha risposto: 'entro 24 ore', precisando anche che va 'molto d'accordo' con Putin. Il problema è che - ......cancellerie europee ( che non hanno mai digerito il ritiro degli Usa dagli accordi di Vienna) e lo stesso Partito Democratico hanno buon gioco a denunciare il comportamento dell'amministrazioneA ogni modo, anche qualoravenisse scagionato da un dibattimento processuale o riuscisse a uscirne senza una sentenza di colpevolezza (ipotesi comunque da non scartare, qualora alcuni membri ...

Trump: “Se torno alla Casa Bianca risolvo in un giorno la guerra in Ucraina” Globalist.it

L’ex presidente Donald Trump in una nuova intervista con il conduttore di Fox News, Sean Hannity, ha dichiarato che risolverebbe la guerra in Ucraina in 24 ore se fosse rieletto alla Casa Bianca.New York, 26 marzo 2023 - Donald Trump dopo l'annuncio dell'arresto - non avvenuto - per il caso della pornostar Stormy Daniels, nel corso di un comizio a Waco, in Texas, è tornato ad attaccare il ...