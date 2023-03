Trump, rinviata l’incriminazione: «Se mi voteranno, risolverò la guerra in Ucraina in 24 ore» (Di martedì 28 marzo 2023) L’invasione Ucraina «si può risolvere con uno scambio molto semplice, io ci metterei un giorno». L’ex presidente in alto nei sondaggi repubblicani Leggi su corriere (Di martedì 28 marzo 2023) L’invasione«si può risolvere con uno scambio molto semplice, io ci metterei un giorno». L’ex presidente in alto nei sondaggi repubblicani

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alessandro5161 : Disse il pupo al suo puparo - Bianca34874951 : RT @Corriere: Slitta l’incriminazione di Trump. E lui promette: «Se sarò eletto, in 24 ore risolverò la guerra in Ucraina» - BalocchiEnzo : RT @Corriere: Slitta l’incriminazione di Trump. E lui promette: «Se sarò eletto, in 24 ore risolverò la guerra in Ucraina» - cristia_urbano : RT @Corriere: Slitta l’incriminazione di Trump. E lui promette: «Se sarò eletto, in 24 ore risolverò la guerra in Ucraina» - Corriere : Slitta l’incriminazione di Trump. E lui promette: «Se sarò eletto, in 24 ore risolverò la guerra in Ucraina» -