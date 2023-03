(Di martedì 28 marzo 2023)ile chissà se prendere tutti a pesci in faccia possa essere la migliore soluzione per essere candidato alla Casa Bianca e portarsi dietro tutto il Top. Ronin una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - AseroGiovanna : @The_Trump_Train Ma non il più modesto direi?? - LucianoRomeo9 : @MariaDomenicaC4 'A me non preoccupa se Modesto prende qualche voto dalla destra, mi preoccupa quando vota con la d… -

ile chissà se prendere tutti a pesci in faccia possa essere la migliore soluzione per essere candidato alla Casa Bianca e portarsi dietro tutto il Top. Ron DeSantis "lavorerebbe in una ...... il Washington Post , non basta, almeno da questoosservatorio, a indurre un cauto ...I lettori abituali ricorderanno quanti articoli critici ho scritto contro la politica estera di Donald... il portabandiera del federalismoVerderio , il gruppo dei "cittadini" con (forse) Tiziano ... Incognita Bonini A margine del centrodestra, poi, c'è anche la corsa di Tiziano Bonini , il "...

Trump il modesto: “Senza me Ron DeSantis lavorerebbe in una pizzeria” Globalist.it

In entrambi i casi la risposta è stata modesta. Per il momento. Quattro dimostranti a Manhattan davanti al Palazzo di Giustizia mentre i giornalisti erano centinaia. E ancora meno a Mar a Lago o ...President Trump posed with a baseball bat near a photo of Manhattan DA Alvin Bragg while Jim Jordan sits quietly.