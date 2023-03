Trova una grossa pietra gialla, poi l’incredibile scoperta: è una pepita d’oro gigante da 150mila dollari (Di martedì 28 marzo 2023) Scandagliare i vecchi giacimenti d’oro – munito di un metal detector amatoriale e tanto ottimismo – è sempre stata la sua passione. Ma, per quanto l’ottimismo e la speranza di fare il “colpaccio”, non l’abbiano mai abbandonato, certo mai si sarebbe aspettato di fare una scoperta simile. L’uomo, un cercatore d’oro dilettante australiano, ha infatti Trovato una grossa pietra gialla che si è poi rivelata essere una preziosa pepita d’oro gigante. E’ successo mentre stava passando al vaglio un’area del cosiddetto “Triangolo d’oro” di Victoria, una vasta zona che si estende tra Ballarat, Bendigo e St Arnaud, in Australia, dall’800 meta di riferimento dei cercatori d’oro: incuriosito da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Scandagliare i vecchi giacimenti– munito di un metal detector amatoriale e tanto ottimismo – è sempre stata la sua passione. Ma, per quanto l’ottimismo e la speranza di fare il “colpaccio”, non l’abbiano mai abbandonato, certo mai si sarebbe aspettato di fare unasimile. L’uomo, un cercatoredilettante australiano, ha infattito unache si è poi rivelata essere una preziosa. E’ successo mentre stava passando al vaglio un’area del cosiddetto “Triangolo” di Victoria, una vasta zona che si estende tra Ballarat, Bendigo e St Arnaud, in Australia, dall’800 meta di riferimento dei cercatori: incuriosito da ...

