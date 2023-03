Trojan, la Procura di Milano: “Sono essenziali per il contrasto all’evasione”. M5S: “Bufale della maggioranza smentite dai magistrati” (Di martedì 28 marzo 2023) Il denaro girava per Milano in borsoni con 270mila euro in contanti, i protagonisti, come nulla fosse, parlavano di come spartirsi profitti e corrompere la Finanza per continuare una pratica che portavano avanti da almeno 20 anni. Ventidue arresti, sequestri per 300 milioni frutto di frodi fiscali e bancarotte messi in atto attraverso una rete di consorzi e cooperative sull’asse Italia-Cina. Per sommi capi, è l’esito della gigantesca operazione condotta dalla Procura di Milano con 250 agenti della Finanza. Ma non solo con quelli. “Senza il Trojan saremmo rimasti solo a livello di prestanome”, scandisce a un certo punto il Procuratore aggiunto Laura Pedio mentre illustra l’operazione, al suo fianco il Procuratore capo Marcello Viola. “Decisivo, dico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Il denaro girava perin borsoni con 270mila euro in contanti, i protagonisti, come nulla fosse, parlavano di come spartirsi profitti e corrompere la Finanza per continuare una pratica che portavano avanti da almeno 20 anni. Ventidue arresti, sequestri per 300 milioni frutto di frodi fiscali e bancarotte messi in atto attraverso una rete di consorzi e cooperative sull’asse Italia-Cina. Per sommi capi, è l’esitogigantesca operazione condotta dalladicon 250 agentiFinanza. Ma non solo con quelli. “Senza ilsaremmo rimasti solo a livello di prestanome”, scandisce a un certo punto iltore aggiunto Laura Pedio mentre illustra l’operazione, al suo fianco iltore capo Marcello Viola. “Decisivo, dico ...

