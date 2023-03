Trionfo della Juventus al Trofeo delle Coppe (Di martedì 28 marzo 2023) La società bianconera si impone nella seconda giornata del Trofeo delle Coppe. Grande giornata di sport a Poirino, dove è andata in scena la seconda delle cinque giornate della fase nazionale del Trofeo delle Coppe. La rassegna, questa settimana dedicata alla categoria Pulcini 2013, ha visto la Juventus imporsi nel triangolare finale del girone Platino con Atalanta e Bologna, battendo entrambe le formazioni e concludendo quindi il torneo da imbattuta. Negli altri gironi di classificazione si sono imposte rispettivamente Lascaris per il girone Oro, SCA Asti nel girone Argento e Lenci Rosso nel girone Bronzo. Durante la giornata si sono osservati molti gesti tecnici di rilievo da parte dei giovani calciatori, che hanno regalato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) La società bianconera si impone nella seconda giornata del. Grande giornata di sport a Poirino, dove è andata in scena la secondacinque giornatefase nazionale del. La rassegna, questa settimana dedicata alla categoria Pulcini 2013, ha visto laimporsi nel triangolare finale del girone Platino con Atalanta e Bologna, battendo entrambe le formazioni e concludendo quindi il torneo da imbattuta. Negli altri gironi di classificazione si sono imposte rispettivamente Lascaris per il girone Oro, SCA Asti nel girone Argento e Lenci Rosso nel girone Bronzo. Durante la giornata si sono osservati molti gesti tecnici di rilievo da parte dei giovani calciatori, che hanno regalato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : SOFIA DELLE MERAVIGLIE ???? La stagione di Coppa del Mondo di Raffaeli è partita col botto: subito un trionfo nell’A… - CalcioNews24 : Trionfo della Juventus al Trofeo delle Coppe - annabcreations : RT @salvinimi: Il governo Meloni altro non è che il trionfo della cattiveria dell'uomo e della idiozia. Altro non trovi in loro. Sfido qual… - ManuelaFioren : RT @salvinimi: Il governo Meloni altro non è che il trionfo della cattiveria dell'uomo e della idiozia. Altro non trovi in loro. Sfido qual… - Maria99845344 : RT @salvinimi: Il governo Meloni altro non è che il trionfo della cattiveria dell'uomo e della idiozia. Altro non trovi in loro. Sfido qual… -