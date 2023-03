Trieste Airport e ITA Airways: nuovo collegamento estivo per Olbia (Di martedì 28 marzo 2023) Novità in arrivo a Trieste Airport, dove ITA Airways effettuerà collegamenti da/per la Costa Smeralda La città sarda entra a far parte del network delle destinazioni Summer 2023 di Trieste Airport. ITA Airways opererà il collegamento diretto per Olbia a partire dal 22 luglio fino al 03 settembre. La destinazione sarà operata con due frequenze settimanali: il sabato con partenza da Trieste alle 15:25 e ripartenza da Olbia alle 17:25 e la domenica con partenza alle 15:05 e ripartenza da Olbia alle 16:55. Questo operativo consente la perfetta programmazione delle vacanze estive con partenze particolarmente interessanti nel fine settimana. I collegamenti saranno operati con i nuovi Airbus ... Leggi su udine20 (Di martedì 28 marzo 2023) Novità in arrivo a, dove ITAeffettuerà collegamenti da/per la Costa Smeralda La città sarda entra a far parte del network delle destinazioni Summer 2023 di. ITAopererà ildiretto pera partire dal 22 luglio fino al 03 settembre. La destinazione sarà operata con due frequenze settimanali: il sabato con partenza daalle 15:25 e ripartenza daalle 17:25 e la domenica con partenza alle 15:05 e ripartenza daalle 16:55. Questo operativo consente la perfetta programmazione delle vacanze estive con partenze particolarmente interessanti nel fine settimana. I collegamenti saranno operati con i nuovi Airbus ...

