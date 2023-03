Trevisan - Rybakina, quote e pronostico: non c'è partita per i bookies (Di martedì 28 marzo 2023) Il sorteggio del tabellone ha regalato a Martina Trevisan una grande occasione, quella di ritrovarsi ai quarti di finale del 1000 di Miami. Dopo aver battuto Hibino e Liu, l'italiana ha avuto la ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 marzo 2023) Il sorteggio del tabellone ha regalato a Martinauna grande occasione, quella di ritrovarsi ai quarti di finale del 1000 di Miami. Dopo aver battuto Hibino e Liu, l'italiana ha avuto la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : CHE BRAVA MARTINA ?????? Dopo un periodo complicato per i risultati, Trevisan si riaccende a Miami, dove batte anche… - Iekikaa : RT @WeAreTennisITA: CHE BRAVA MARTINA ?????? Dopo un periodo complicato per i risultati, Trevisan si riaccende a Miami, dove batte anche Jele… - BarisiGiancarlo : RT @WeAreTennisITA: CHE BRAVA MARTINA ?????? Dopo un periodo complicato per i risultati, Trevisan si riaccende a Miami, dove batte anche Jele… - fedetempesta72 : RT @lorenzofares: Gli italiani impegnati il #28marzo al #MiamiOpen ?? Ore 17, Grandstand ?? #Sinner ???? vs Rublev Ore 20, Stadium ?? #Trevisa… - AlbertoRossi70 : Tennis, WTA 1000 Miami – I quarti di finale si apriranno il 28/3 (non prima delle ore 20 in Italia) con il match tr… -