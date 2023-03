Trevisan-Rybakina oggi, Wta Miami 2023: dove vederla in diretta tv e in streaming (Di martedì 28 marzo 2023) Grande sfida oggi, martedì 28 marzo, nei quarti di finale del Wta 1000 di Miami. Martina Trevisan affronterà Elena Rybakina che è diventata una delle giocatrici più forti del circuito femminile.L'... Leggi su europa.today (Di martedì 28 marzo 2023) Grande sfida, martedì 28 marzo, nei quarti di finale del Wta 1000 di. Martinaaffronterà Elenache è diventata una delle giocatrici più forti del circuito femminile.L'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : CHE BRAVA MARTINA ?????? Dopo un periodo complicato per i risultati, Trevisan si riaccende a Miami, dove batte anche… - Iekikaa : RT @WeAreTennisITA: CHE BRAVA MARTINA ?????? Dopo un periodo complicato per i risultati, Trevisan si riaccende a Miami, dove batte anche Jele… - BarisiGiancarlo : RT @WeAreTennisITA: CHE BRAVA MARTINA ?????? Dopo un periodo complicato per i risultati, Trevisan si riaccende a Miami, dove batte anche Jele… - fedetempesta72 : RT @lorenzofares: Gli italiani impegnati il #28marzo al #MiamiOpen ?? Ore 17, Grandstand ?? #Sinner ???? vs Rublev Ore 20, Stadium ?? #Trevisa… - AlbertoRossi70 : Tennis, WTA 1000 Miami – I quarti di finale si apriranno il 28/3 (non prima delle ore 20 in Italia) con il match tr… -