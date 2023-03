Trevisan-Rybakina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2023 (Di martedì 28 marzo 2023) Martina Trevisan sfiderà Elena Rybakina nei quarti di finale del Wta 1000 di Miami, in programma dal 21 marzo al 2 aprile 2023. Miglior risultato della carriera in un torneo 1000 per l’azzurra e allo stesso tempo anche il miglior torneo mai giocato su campi veloci. Martina sta dimostrando ancora una volta di non essere una top-25 del ranking per caso, e quando è in fiducia può essere in grado di esprimere un tennista che dà fastidio a tante giocatrici, anche quelle sulla carta più forti. Ora il compito di certo ancor più complicato contro quella che è tutti gli effetti diventata negli ultimi mesi una delle migliori giocatrici del circuito Wta. Una vittoria slam, un’altra finale e pochi giorni fa anche il trionfo a Indian Wells. Solo la stanchezza potrebbe fermare l’Elena Rybakina di questo ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Martinasfiderà Elenanei quarti di finale del Wta 1000 di, in programma dal 21 marzo al 2 aprile. Miglior risultato della carriera in un torneo 1000 per l’azzurra e allo stesso tempo anche il miglior torneo mai giocato su campi veloci. Martina sta dimostrando ancora una volta di non essere una top-25 del ranking per caso, e quando è in fiducia può essere in grado di esprimere un tennista che dà fastidio a tante giocatrici, anche quelle sulla carta più forti. Ora il compito di certo ancor più complicato contro quella che è tutti gli effetti diventata negli ultimi mesi una delle migliori giocatrici del circuito Wta. Una vittoria slam, un’altra finale e pochi giorni fa anche il trionfo a Indian Wells. Solo la stanchezza potrebbe fermare l’Elenadi questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : CHE BRAVA MARTINA ?????? Dopo un periodo complicato per i risultati, Trevisan si riaccende a Miami, dove batte anche… - WeAreTennisITA : Trevisan ?? Rybakina In palio la semifinale del #MiamiOpen. Chi vincerà? ?? - Tomas1374 : Oggi tocca a #Sinner vs #Rublev ed alla #Trevisan vs #Rybakina Ma prima celebriamo #Sonego vincente stanotte vs… - Bertolca10 : Ieri ok Martina #Trevisan contro la Ostapenko. Torna in campo oggi per i quarti con la kazaka Rybakina. Ottavi di f… - sim_sevenagency : RT @lorenzofares: Gli italiani impegnati il #28marzo al #MiamiOpen ?? Ore 17, Grandstand ?? #Sinner ???? vs Rublev Ore 20, Stadium ?? #Trevisa… -