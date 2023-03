Trento Film Festival 2023 | Sur les chemins noirs con Jean Dujardin è il film di apertura

(Di martedì 28 marzo 2023) L'avventuroso Sur lesdi Denis Imbert, col divo francese, inaugurerà il. Saranno oltre 120 idella 71ª edizione del, come da tradizione per la maggior parte documentari di ogni durata e formato, che raccontano il mondo della montagna dalle prospettive più diverse. Sur les, con, sarà ild'del variegato programma che ospita nella sezione Anteprime anche una proposta di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chaoticsgood : quel momento in cui ti rendi conto che dominique nique nique al cinema prima del film non è internazionale venite a… - yellowstarkin : RT @CronacheMI: Queste erano le vasche di raffreddamento della Centrale Termoelettrica comunale di piazzale Trento negli anni Trenta - ma p… - Monlue66 : RT @CronacheMI: Queste erano le vasche di raffreddamento della Centrale Termoelettrica comunale di piazzale Trento negli anni Trenta - ma p… - VirginiaPanzeri : RT @CronacheMI: Queste erano le vasche di raffreddamento della Centrale Termoelettrica comunale di piazzale Trento negli anni Trenta - ma p… - CronacheMI : Queste erano le vasche di raffreddamento della Centrale Termoelettrica comunale di piazzale Trento negli anni Trent… -

Saranno oltre 120 idella 71ª edizione delFestival 2023 , come da tradizione per la maggior parte documentari di ogni durata e formato, che raccontano il mondo della montagna dalle prospettive più diverse. Sur les chemins noirs , ...Saranno oltre 120 idella 71ª edizione delFestival , come da tradizione per la maggior parte documentari di ogni durata e formato, che raccontano il mondo della montagna dalle prospettive più diverse. Ma il variegato programma ...In attesa dell'annuncio imminente del programma completo, atteso per il 4 aprile, viene anticipato ild'apertura del programma cinematografico della 71esima edizione delFestival. Si tratta di Sur les chemins noirs , diretto da Denis Imbert e con protagonista il premio Oscar Jean Dujardin . A chiudere sarà invece Rispet , diretto dalla trentina Cecilia ...

Sur les chemins noirs con Jean Dujardin aprirà il Trento Film Festival ComingSoon.it

L'avventuroso Sur les chemins noirs di Denis Imbert, col divo francese Jean Dujardin, inaugurerà il Trento Film Festival 2023. Saranno oltre 120 i film della 71ª edizione del Trento Film Festival 2023 ...In programma dal 28 aprile al 7 maggio torna il Trento Film Festival appuntamento tradizionale giunto alla 71esima edizione dedicato al cinema di esplorazione e di montagna. Sarà Jean Dujardin con Sur ...