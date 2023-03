Trent' anni l' inizio di una leggenda | l' Italia scoprì Francesco Totti

(Di martedì 28 marzo 2023)fa il calciono ebbe un invisibile spostamento sul proprio asse. Eppure, come nella vita accade spesso, quel 28 marzo 1993, in realtà, nessuno se ne accorse. D'altronde, a chi poteva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Purtroppo le tragedie nelle scuole americane si ripetono Anche quello di poter andare a scuola sereni è un diritt… - RaiTre : Era il programma della domenica pomeriggio di Rai2 che, negli anni fra l’81 e l’84, propose sperimentazione e novit… - Agenzia_Ansa : Salgono a 90 le vittime del naufragio di Cutro. A quasi un mese dal disastro, è stato recuperato dai sommozzatori d… - titina49 : RT @CastellinoLuigi: Ma in questi trent’anni tutti i maggiori sindacati italiani a cosa sono serviti??? - PagineRomaniste : Trent'anni fa l'inizio di una leggenda: l’Italia scoprì Francesco #Totti #ASRoma #LaGazzettadelloSport -

... causa infortunio dell'ultim'ora di Hassler, era stato aggregato alla prima squadra in trasferta a Brescia, per poi esordire a partita virtualmente vinta Certo, aveva appena 16e la curiosità, ...Protagoniste dell'incontro di mercoledì 29 marzo saranno le diverse espressioni del Barolo di Enzo Boglietti , viticoltore di La Morra che produce in proprio da oltre. Si parte con la ...Povertà significa minaccia anche alla sicurezza, preconizzava Craxifa. Con uno sguardo lungo anche sui rischi del fondamentalismo islamico.

Totti per sempre: trent'anni fa l'esordio in Serie A con la Roma Goal Italia

«Non so perché ma nessuno in trent’anni è più tornato a chiedermi nulla di quell’omicidio, fino a due settimane fa, quando sono stato convocato dalla procura» spiega oggi l'ex colonnello di «faccia ...Un tuffo nel passato che a maggio riporterà in scena attori e ballerini con “qualche” primavera in più alle spalle, ma l’entusiasmo e la passione degli anni Novanta. L’iniziativa permetterà di sostene ...