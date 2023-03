Tregua fiscale, scudo sui mancati versamenti: non sono più punibili i reati se il contribuente paga il dovuto (Di martedì 28 marzo 2023) Salta la punibilità per una serie di reati fiscali, nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a mettersi in regola versando il dovuto. Nel decreto legge approvato dal governo compare... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 28 marzo 2023) Salta latà per una serie difiscali, nel caso in cui ilabbia provveduto a mettersi in regola versando il. Nel decreto legge approvato dal governo compare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Tregua fiscale, scudo sui mancati versamenti: non sono più punibili i reati se il contribuente paga il dovuto - infoiteconomia : Tregua fiscale, proroga a settembre per sanare liti e dichiarazioni errate - Nclosing123 : Prorogata tregua fiscale...e forse chissà.. se fa freddo...bonus a ottobre Tutti a favore degli italiani onesti che… - PMI_it : Tregua fiscale: prime proroghe dal Governo: Tregua fiscale: il Governo concede la proroga per la scadenza di pagame… - infoiteconomia : Tregua fiscale 2023: slittano le scadenze. Nuovo calendario per sanatoria e ravvedimento? -