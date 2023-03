Tre espulsi e cinque gol | Cile-Paraguay finisce 3-2

Leggi su sportface

(Di martedì 28 marzo 2023) Al Monunental di Santiago ilha battuto 3-2 ilin un’amichevole rocambolesca, in cui i giocatori non si sono risparmiati. La Roja è passata in vantaggio al 10° con Paulo Diaz, ma la reazione dell’Albirroja, allenata dall’argentino Barros Schelotto, si concretizza al 32? con il pareggio di Matias Rojas. Due minuti più tardi Gabriel Avalos realizza l’1-2. Nella ripresa però è un altro. E a salire in cattedra, al 31?, è il solito Alexis Sanchez che firma il pareggio. All’81’ leoni dal campo di Paulo Diaz e Ramón Sosa, all’85° quella del ct deldalla panchina. Al 92?, su corner battuto da Sanchez, arriva l’autogol del portiere ospite, Antony Silva, per il definitivo 3-2. SportFace.