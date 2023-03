"Trattativa con Mediaset" e voci su una pesante rottura: tam-tam impazzito su Fedez (Di martedì 28 marzo 2023) Grosse novità in vista per Fedez. Dopo le acque agitatissime a livello sentimentale dopo la settimana di fuoco del Festival di Sanremo, anche con fastidiosi strascichi sulla sua salute, il rapper milanese si sta concentrando nuovamente sulla propria eclettica carriera. Secondo Giuseppe Candela, giornalista che firma anche per Dagospia alcuni dei più interessanti retroscena e indiscreti dal rutilante mondo dello showbiz italiano, dopo Lol 3 su Amazon Prime il marito di Chiara Ferragni è al lavoro per la seconda edizione di Love Mi, l'evento vile che si terrà sempre nella sua Milano, nella centralissima e prestigiosa Piazza Duomo, il prossimo 27 giugno. "Sono in corso in questi giorni - scrive Candela su Dagospia - le trattative tra Mediaset e l'artista per riproporre il concerto su Italia 1, lo scorso anno la serata aveva ottenuto il 10% di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Grosse novità in vista per. Dopo le acque agitatissime a livello sentimentale dopo la settimana di fuoco del Festival di Sanremo, anche con fastidiosi strascichi sulla sua salute, il rapper milanese si sta concentrando nuovamente sulla propria eclettica carriera. Secondo Giuseppe Candela, giornalista che firma anche per Dagospia alcuni dei più interessanti retroscena e indiscreti dal rutilante mondo dello showbiz italiano, dopo Lol 3 su Amazon Prime il marito di Chiara Ferragni è al lavoro per la seconda edizione di Love Mi, l'evento vile che si terrà sempre nella sua Milano, nella centralissima e prestigiosa Piazza Duomo, il prossimo 27 giugno. "Sono in corso in questi giorni - scrive Candela su Dagospia - le trattative trae l'artista per riproporre il concerto su Italia 1, lo scorso anno la serata aveva ottenuto il 10% di ...

