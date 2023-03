Traffico Roma del 28-03-2023 ore 19:30 (Di martedì 28 marzo 2023) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare in assenza di altri disagi in graduale diminuzione il Traffico sulla carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino alla Tuscolana solo interna è risolto l’incidente in prossimità della Salaria e la circolazione migliora tra Cassia e Prenestina meno Traffico anche sulla tratto Urbano della A24 la tangenziale est algra rallentamenti ancora possibili su via della Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni circolazione sostenuta anche in quest’ultima ora sulla colomba e sulla Pontina per chi proviene dal centro di Roma code a tratti su via Aurelia tra il raccordo anulare e via Aurelia Antica in direzione via Baldo degli Ubaldi in zona Somalia n via Pietro Mascagni lavori di potatura con chiusura ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 marzo 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare in assenza di altri disagi in graduale diminuzione ilsulla carreggiata esterna tra laFiumicino alla Tuscolana solo interna è risolto l’incidente in prossimità della Salaria e la circolazione migliora tra Cassia e Prenestina menoanche sulla tratto Urbano della A24 la tangenziale est algra rallentamenti ancora possibili su via della Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni circolazione sostenuta anche in quest’ultima ora sulla colomba e sulla Pontina per chi proviene dal centro dicode a tratti su via Aurelia tra il raccordo anulare e via Aurelia Antica in direzione via Baldo degli Ubaldi in zona Somalia n via Pietro Mascagni lavori di potatura con chiusura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vincentsinceri : @GiuliaVali @InfoAtac @gualtierieurope Purtroppo l atac non potrà mai fare i miracoli per il traffico di Roma.. e n… - Vipdeldivano : Anche io comunque troppo ottimista con il traffico di Roma - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via dell'Archeologia ?????? traffico rallentato altezza Via Antonietta Biscarra #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via Prenestina ?????? traffico rallentato altezza Via della Tenuta della Mistica #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via Cilicia ?????? traffico rallentato tra Via Cristoforo Colombo e Piazza Galeria #Luceverde #Lazio -