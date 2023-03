Traffico Roma del 28-03-2023 ore 19:00 (Di martedì 28 marzo 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione un precedente incidente sulla carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare ha rallentato ulteriormente agli spostamenti tra Cassia e sala sempre sul interna Traffico sostenuto tra Nomentana e Prenestina nessuna cambiamento di rilievo sulla carreggiata esterna dove la circolazione rimane concentrata tra l’autostrada Roma-fiumicino e la Tuscolana stesse condizioni di viaggio in uscita da Roma sul tratto Urbano della A24 mentre su via della Foro Italico il Traffico è ancora sostenuto tra la galleria Giovanni XXIII è la Salaria arrivando dall’olimpico Continuano i disagi Siamo ora in prossimità di Settecamini per un precedente incidente su via delle Case Rosse momentaneamente chiusa al Traffico vicino via Filignano sempre trafficate ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione un precedente incidente sulla carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare ha rallentato ulteriormente agli spostamenti tra Cassia e sala sempre sul internasostenuto tra Nomentana e Prenestina nessuna cambiamento di rilievo sulla carreggiata esterna dove la circolazione rimane concentrata tra l’autostrada-fiumicino e la Tuscolana stesse condizioni di viaggio in uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre su via della Foro Italico ilè ancora sostenuto tra la galleria Giovanni XXIII è la Salaria arrivando dall’olimpico Continuano i disagi Siamo ora in prossimità di Settecamini per un precedente incidente su via delle Case Rosse momentaneamente chiusa alvicino via Filignano sempre trafficate ...

