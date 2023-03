Traffico Roma del 28-03-2023 ore 12:30 (Di martedì 28 marzo 2023) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità prudenza per un incidente in città su via Nomentana all’altezza di viale Sora Lella zona Somalia in via Pietro Mascagni lavori di potatura con chiusura nel tratto tra via Giuseppe Martucci via Filippo Marchetti in orario 818 fino a cessate esigenze all’Eur manifestazione fino alle 14 in via Ciro il Grande nei pressi della direzione generale INPS possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante altra manifestazione delle 14 della regione Lazio in piazzale Odorico da Pordenone possibili difficoltà al Traffico nell’aria circostante per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di martedì 28 marzo 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità prudenza per un incidente in città su via Nomentana all’altezza di viale Sora Lella zona Somalia in via Pietro Mascagni lavori di potatura con chiusura nel tratto tra via Giuseppe Martucci via Filippo Marchetti in orario 818 fino a cessate esigenze all’Eur manifestazione fino alle 14 in via Ciro il Grande nei pressi della direzione generale INPS possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante altra manifestazione delle 14 della regione Lazio in piazzale Odorico da Pordenone possibili difficoltà alnell’aria circostante per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità

