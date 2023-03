Traffico Roma del 28-03-2023 ore 11:30 (Di martedì 28 marzo 2023) Luceverde Roma e code segnalate sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna dalla via Appia via Tuscolana fine per un incidente sulla tangenziale est e tra la Salaria Nomentana direzione San Giovanni sul tratto Urbano della A24 Roma L’Aquila si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro su via del Foro Italico si Miriam chiusa fino alle 12 da rampa di accesso da via dei Campi Sportivi verso la Flavia in zona Somalia in via Pietro Mascagni lavori di potatura con la chiusura del tratto tra via Giuseppe Martucci via Filippo Marchetti in orario a 8 18 fino a cessate esigenze euro manifestazione dalle 10 alle 14 in via Ciro il Grande nei pressi della direzione generale dell’INPS possibili difficoltà al Traffico per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 marzo 2023) Luceverdee code segnalate sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna dalla via Appia via Tuscolana fine per un incidente sulla tangenziale est e tra la Salaria Nomentana direzione San Giovanni sul tratto Urbano della A24L’Aquila si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro su via del Foro Italico si Miriam chiusa fino alle 12 da rampa di accesso da via dei Campi Sportivi verso la Flavia in zona Somalia in via Pietro Mascagni lavori di potatura con la chiusura del tratto tra via Giuseppe Martucci via Filippo Marchetti in orario a 8 18 fino a cessate esigenze euro manifestazione dalle 10 alle 14 in via Ciro il Grande nei pressi della direzione generale dell’INPS possibili difficoltà alper i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito ...

