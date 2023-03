Traffico Roma del 28-03-2023 ore 10 | 30

(Di martedì 28 marzo 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Giubileo da ieri il sottopasso del Lungotevere in Sassia è stato riaperto come da programma Tuttavia per completare l’intervento di manutenzione in corso dalla scorsa settimana il 8 via sarà nuovamente chiuso questa notte a partire dalle 21 sia in direzione del Lungotevere che verso Gregorio VII e le stesse ore sarà chiusa anche la rampa per Gregorio VII da Piazza della Rovere in zona e la prossimo cantiere annunciato dall’assessore ai lavori pubblici del Campidoglio interesserà Piazza Pia resta chiusa alinvece via delle Fornaci per un problema al manto stradale causato da una perdita idrica infine nella zona di Viale Trastevere proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dei Binari di via Induno e di via Po a Portese sono deviate su percorsi ...

stradeanas : 10:35 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 10:35 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:5Km/h - tuquoquecutie : Roma è forse la città più bella del mondo, ma la qualità della vita è davvero di merda. traffico, trasporti pubblici di merda - qualcun86903405 : @elenaalucchini Fermarsi nel traffico e ammirare non importa dove un panorama mozzafiato, non è possibile farlo da… - VAIstradeanas : 09:47 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h

(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAR - Secondo giorno a Cagliari con la via Roma lato portici chiusa. E il traffico questa volta impazzisce. Code e auto a passo d'uomo tra le 8 e le 9 nel Lungomare New York 11 ...Tra circa 10 giorni sarà chiusa anche viale Trieste. "Il traffico verrà confluito nel tratto di via Roma che attualmente è a senso unico e diventerà a doppio senso", ha spiegato ieri l'assessore ...