Traffico Roma del 28-03-2023 ore 08 | 00

(Di martedì 28 marzo 2023) Luceverdein aumento sulle strade della capitale sul grande raccordo anulare prime file lungo la carreggiata interna tra La Rustica Ilaria Appia esiste in fila sulla diramazioneSud in entrata raccordo ci spostiamo sulla carreggiata esterna dove si sta in coda dalla Prenestina Tiburtina risultato cittadino della 24L’Aquila si procede incolonnati da raccordo alla tangenziale est qui file da via Salaria a via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico file al momento sulla Flaminia sulla Salaria verso il centro un incidente seminato lungo la via Prenestina in corrispondenza della tangenziale est e chiusura per quanto riguarda la rampa di accesso su via del Foro Italico da via dei Campi Sportivi in direzione di via Salaria programmata dalle 11:52 di questa mattina e possibili difficoltà di ...